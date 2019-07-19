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أرباح وإيرادات بلاك روك دون التوقعات خلال الربع الثاني

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أرباح وإيرادات بلاك روك دون التوقعات خلال الربع الثاني أرباح وإيرادات بلاك روك دون التوقعات خلال الربع الثاني

مباشر: تراجعت أرباح شركة "بلاك روك" خلال الربع الثاني من العام الحالي لتفشل في الوفاء بتوقعات المحللين، مع انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف.

وكشفت نتائج أعمال أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم والصادرة اليوم الجمعة، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 1.003 مليار دولار (6.41 دولار للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 1.073 مليار دولار (6.62 دولار لكل سهم) المسجلة في الربع المماثل من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سوف يبلغ 6.50 دولار خلال الربع الثاني من هذا العام.

وبالنسبة للإيرادات، فتراجعت بنحو 2 بالمائة خلال الربع المنتهي في شهر يونيو/حزيران الماضي لتهبط إلى 3.524 مليار دولار بعد أن كانت 3.605 مليار دولار بالربع الثاني من العام الماضي.

وتعتبر إيرادات بلاك روك أقل من توقعات المحللين البالغة 3.58 مليار دولار خلال الربع الثاني.

وألقت الشركة باللوم على الرياح المعاكسة للأسواق وانخفاض الرسوم الأساسية وهبوط عائدات إقراض الأوراق المالية.

وبحسب نتائج الأعمال، فإن الشركة أبلغت عن إجمالي تدفقات نقدية داخلة بنحو 150.98 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2019 بزيادة 9 بالمائة عند المقارنة على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، فإن إجمالي النفقات للشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ارتفعت بنحو 4 بالمائة في الربع الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 2.25 مليار دولار.

وفي الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، فإن إجمالي الأصول المدارة من قبل الشركة بلغت 6.84 تريليون دولار وهو أعلى من 6.30 تريليون دولار المسجلة في الفترة نفسها من عام 2018.

مباشر (اقتصاد)

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