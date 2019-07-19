إيران تنفي إسقاط بارجة أمريكية إحدى طائرتها المسيرة بمضيق هرمز

مباشر: قالت جمهورية إیران الإسلامية، الیوم الجمعة، إن جمیع طائراتھا المسیرة في المنطقة بما یتضمن مضیق (ھرمز) "سلیمة" نافیة ما أعلنته الولایات المتحدة بشأن تدمیر طائرة إیرانیة من ھذا النوع أمس.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الایرانیة العمید ابوالفضل شكارجي، لوكالة الأنباء الرسمیة الایرانیة، إن جمیع الطائرة الایرانیة المسیرة في المنطقة ومضیق (ھرمز) "سلیمة".

وأوضح أن الطائرة التي تحدث عن إسقاطھا الرئیس الامریكي دونالد ترامب "قد عادت إلى قواعدھا سالمة بعد تنفیذھا مھمات الاستطلاع والسیطرة المخطط لھا".

وأضاف شكارجي: "لم یكن ھناك أي تقریر یدل على وقوع مواجھة فعلیة من قبل البارجة الحربیة الامریكیة (یو.اس.اس بوكسر) مع الطائرات الإیرانیة المسیرة".

واعتبر شكارجي، اطلاق مثل ھذه التصریحات الامریكیة "یأتي في سیاق إثارة التوتر وزعزعة الامن في المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء أمس الخميس أن السفینة (یو.اس.اس .بوكسر) دمرت طائرة مسیرة ایرانیة في مضیق (ھرمز).

ترشيحات

ترامب يعلن تدمير سفية أمريكية لطائرة إيرانية بمضيق هرمز

إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية بتهمة التهريب