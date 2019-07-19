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واشنطن وبكين يجريان محادثات هاتفية لبحث المسائل التجارية

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واشنطن وبكين يجريان محادثات هاتفية لبحث المسائل التجارية واشنطن وبكين يجريان محادثات هاتفية لبحث المسائل التجارية

مباشر: تحدث المسئولين من الولايات المتحدة والصين هاتفياً، مع سعي أكبر اقتصادين في العالم لإنهاء النزاع التجاري بينهما.

وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أمس الخميس إن روبرت لازارد وستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، تحدثوا من نظرائهم الصينيين عبر الهاتف.

وكان وزير الخزانة الأمريكي صرح في مطلع الأسبوع الجاري بأنه قد يسافر بصحبة الممثل التجاري إلى الصين حال كانت المفاوضات التجارية عبر الهاتف بناءة.

وقال منوشين في تصريحات لوكالة "رويترز" "في الوقت الحالي لدينا مكالمات على مستوى المديرين وإلى الحد الذي يجعل من المنطقي بالنسبة لنا عقد اجتماعات شخصية أتوقع أننا سنقوم بذلك".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات الهاتفية قد تؤدي إلى اجتماع وجهاً لوجه، فأن منوشين قال "من المحتمل ولكني لن اتكهن بشأن النتائج".

ومن جانبها صرحت الخارجية الصينية اليوم أن الجانبين ناقشا طرق إنفاذ النتائج التي تم التوصل إليها بواسطة رئيسا الدولتين.

وعلى هامش قمة الـ20 في نهاية الشهر الماضي اتفق الرئيسان الأمريكي والصيني على وقف تنفيذ تعريفات جمركية جديدة، واستئناف المفاوضات التجارية.

مباشر (اقتصاد)

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