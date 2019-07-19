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ارتفاع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال مايو

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ارتفاع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال مايو ارتفاع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال مايو

مباشر: ارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال شهر مايو/آيار الماضي، وسط زيادة في فائض الميزان السلعي.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة أن فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو سجل مستوى 30 مليار يورو خلال مايو/آيار الماضي، مقابل مستوى 22 مليار يورو في أبريل/نيسان.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن فائض الحساب الجاري لدى منطقة اليورو سيسجل مستوى 21.2 مليار يورو.

وأوضحت البيانات أن فائض الميزان السلعي زاد إلى 27 مليار يورو من مستوى 23 مليار يورو في أبريل/نيسان.

وفيما انخفض فائض الميزان الخدمي بمقدار 2 مليار يورو في شهر مايو/آيار الماضي مُسجلاً 5 مليار يورو.

وعلى صعيد ميزان الدخل الثانوي فسجل عجزاً قيمته 10 مليار يورو في مايو/آيار الماضي، مقابل عجز بقيمة 12 مليار يورو في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1241 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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