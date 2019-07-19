ارتفاع إقراض القطاع العام في بريطانيا خلال يونيو

مباشر: ارتفع إقراض القطاع العام في بريطانيا خلال الشهر الماضي مُسجلاً أعلى قراءة لشهر يونيو/حزيران منذ 2015.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة اليوم الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام سجل مستوى 7.2 مليار إسترليني في يونيو/حزيران الماضي، وهو مستوى أعلى بمقدار 3.8 إسترليني عن مستويات نفس الشهر العام الماضي، كما أنه أعلى مستوى لشهر يونيو/حزيران منذ 2015.

ووصل إجمالي إقراض القطاع العام في العام المالي الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي عند 17.9 مليار إسترليني، وهو أعلى بمقدار 4.6 مليار إسترليني عن العام الماضي، وهو يعد أدنى مستوى اقتراض لتلك الفترة منذ 2007.

ووصل إجمالي الديون-التي تستثني قطاع البنوك-إلى الناتج الإجمالي المحلي بانتهاء الشهر الماضي 83.1 بالمائة، عند 1.81 تريليون إسترليني.

وبحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2523 دولار.