ميركل: لدينا أسباب لتحفيز الاقتصاد المحلي بعد عقد من النمو

مباشر: قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاقتصاد كان في مرحلة أكثر صعوبة نوعاً ما وذلك عقب عقد من النمو، مشيرة إلى أن ذلك يمنح سبباً للمحاولة في تحفيز الاقتصاد المحلي.

وأضافت ميركل في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن هذا بالنسبة لهم كحافز ليس فقط لمواصلة العمل في مجال البحث والتطوير "ولكن بالطبع أيضًا لتحفيز الاقتصاد المحلي"، بحسب وكالة "رويترز".

وتابعت: "ضريبة التضامن سيتم خفضها بالنسبة لمعظم دافعي الضرائب، ولكن لن يكون هناك إصلاح كبير لضرائب الشركات".

وتعتقد ميركل أن تباطؤ الاقتصاد هو نتيجة لحالة عدم اليقين في التجارة العالمية.

وأكدت المستشارة الألمانية على أنها كانت على صواب لمواصلة الحفاظ على ميزانية متوازنة على الرغم من تباطؤ الاقتصاد، "وذلك بالنظر إلى أعمار السكان".

ومنذ 2014 وتمكنت الحكومة الألمانية من زيادة الإنفاق دون أن تتحمل ديون جديدة.

ويتوقع المركزي الألماني انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من العام الجاري، وأرجع البوندسبنك توقعاته إلى الرياح المعاكسة المتمثلة في النزاعات التجارية وعدم اليقين ذات الصلة بخطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.