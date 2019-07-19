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استئناف الملاحة بمطار معيتيقة في العاصمة الليبية

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استئناف الملاحة بمطار معيتيقة في العاصمة الليبية استئناف الملاحة بمطار معيتيقة في العاصمة الليبية

القاهرة – مباشر: قالت سلطات مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس على فيسبوك إن سلطات الطيران المدني أعادت فتح أجواء المطار الدولي أمس الخميس بعد إغلاقها عقب تعرضه لضربة جوية.

وأضافت أن الشركات الناقلة ستباشر خلال وقت قصير ما تبقى من رحلاتها المجدولة لهذا اليوم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت سلطات المطار، أنه تم توجيه طائرة قادمة من الإسكندرية في في وقت سابق يوم الخميس إلى مطار مصراتة الدولي بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة.

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