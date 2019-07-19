"بوينج" تتحمل رسوماً بقيمة 5 مليار دولار بسبب طائرات "ماكس737"

مباشر: أعلنت شركة "بوينج" أنها تتوقع تحمل رسوماً بعد الضرائب بقيمة 4.9 مليار دولار عن الربع الثاني، وذلك نتيجة للتعليق المطول لطائراتها من طراز "ماكس737".

وأضافت الشركة الأمريكية في بيان أمس الخميس، أن الرسوم تأتي من التنازلات المحتملة والاعتبارات الأخرى للمستهلكين، وتأثير انخفاض الإنتاج المستمر.

وأكدت أكبر شركة تصنيع طائرات في العالم على أن الرسوم ستؤدي إلى خفض بقيمة 5.6 مليار دولار في الإيرادات والأرباح قبل الضرائب في الربع الثاني.

وصرح المدير المالي لشركة "بوينج" أن شركته تتخذ خطوات مناسبة لإدارة السيولة وزيارة مرونة الموازنة المالية بأفضل طريقة ممكنة، "حيث نعمل من خلال تلك التحديات".

وفي شهر مارس/آذار الماضي تحطمت طائرة ركاب من طراز "737 ماكس" بعد دقائق من إقلاعها حيث كانت متجهة إلى نيروبي ما أسفر عن مقتل كافة ركابها والبالغ عددهم 157 شخصاً، وهو نفس طراز الطائرة التي تحطمت في إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد تلك الحادث علقت الشركة الأمريكية العمل في هذا النوع من الطائرات.

وتأثرت معدلات التسليم داخل "بوينج" بتلك التطورات، حيث أعلنت أن معدل تسليم الطائرات التجارية تراجع بنحو 54 بالمائة إلى 90 طائرة.