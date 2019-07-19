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السفير السعودي يبحث التعاون مع "بي.أيه.إي سيستمز" البريطانية

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السفير السعودي يبحث التعاون مع "بي.أيه.إي سيستمز" البريطانية السفير السعودي يبحث التعاون مع "بي.أيه.إي سيستمز" البريطانية

الرياض – مباشر: استقبل سفير المملكة العربية لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان أمس الخميس، في مقرّ السفارة بالعاصمة البريطانية لندن رئيس مجلس إدارة شركة "بي أيه إي سيستمز" روجر كار.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض أهمية استمرار الشركة في تنفيذ برامجها الطموحة والمتفق عليها بين حكومتي المملكة العربية السعودية والحكومة البريطانية الصديقتين.

وقدّم رئيس مجلس الشركة شكره للسفير على الاستقبال وتعاون الجميع لإنجاح هذه البرامج، مشيدًا بما تحقق من إنجازات وتوجيه الخطط الاستراتيجية العامة للشركة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وتتمحور خطط الشركة الاستراتيجية في دعم الرؤية لسعودة الوظائف ونقل التقنية وتوطين التصنيع بما يتوافق مع رؤية 2030 .

وفي نهاية اللقاء قدّم رئيس مجلس الشركة للسفير صورتين لولي العهد تمثّل مشاركة الشركة خلال تدشين أول طائرة هوك سعودية جُمّعت بالكامل وتصنيع معظم أجزاءها في السعودية.

حضر اللقاء الملحق العسكري في بريطانيا اللواء الطيار عبد الله بن صالح الزغيبي، ومن جانب الشركة نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وللشؤون الحكومية والعسكرية عبد العزيز بن مبارك الفرج، ونائب الرئيس للموارد البشرية معبر بن فيصل العواجي.

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