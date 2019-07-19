تباطؤ التضخم باليابان لأدنى مستوى في عامين

مباشر: تباطأ معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الماضي عند أدنى مستوى في عامين.

وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان زاد بنحو 0.6 بالمائة في يونيو/حزيران وفقاً للتوقعات وهي أقل وتيرة منذ يونيو/حزيران 2017، مقابل ارتفاع بنحو 0.8 بالمائة في مايو/آيار.

أما معدل التضخم الذي يستثني تكاليف الغذاء والطعام فزاد بنحو 0.5 بالمائة في الشهر الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن مؤشر النقل والاتصالات تراجع بنحو 1.3 بالمائة في الشهر الماضي، فيما زاد مؤشر أسعار فواتير المياه والوقود بنسبة 2.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 107.68 ين.