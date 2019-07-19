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الأسهم اليابانية تشهد مكاسب قوية بالختام لكن تُسجل خسائر أسبوعية

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الأسهم اليابانية تشهد مكاسب قوية بالختام لكن تُسجل خسائر أسبوعية الأسهم اليابانية تشهد مكاسب قوية بالختام لكن تُسجل خسائر أسبوعية

مباشر: سجلت مؤشرات الأسهم اليابانية مكاسب قوية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بدعم زيادة آمال المستثمرين في أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 2 بالمائة أو ما يعادل 420.8 نقطة إلى 21467 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع فأن مؤشر "نيكي" سجل خسائر بنحو 1 بالمائة وهي أكبر خسائر أسبوعية منذ نهاية مايو/آيار.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 1.9 بالمائة مُسجلاً 1564 نقطة.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 107.67 ين.

وصرح أمس جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بأن صانعي السياسة النقدية بحاجة إلى التحرك بسرعة وبقوة لخفض الفائدة الأمريكية عندما يكون معدل التضخم منخفضاً ويتباطأ النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع سياسته النقدية في نهاية الشهر الجاري.

وسجل قطاع الرقائق اليابانية مكاسب كبيرة بدعم التوقعات الإيجابية لشركة الرقائق التايوانية "تايوان سيمي كوندكتور ماني فاكتورنج"، فصعد سهم "أدفانست" بنحو 7.1 بالمائة، كما زاد سهم "طوكيو إليكترون" بنسبة 3.5 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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