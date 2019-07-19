ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع آمال خفض الفيدرالي الفائدة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع آمال المستثمرين في أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.5 بالمائة إلى 388.7 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.6 بالمائة مُسجلاً 5581.1 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.6 بالمائة مُسجلاً 7535.6 نقطة، فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.6 بالمائة عند 12299.8 نقطة.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1264 دولار.

وقادت أسهم شركات الغذاء والمشروبات المكاسب حيث ارتفع القطاع بنحو 1 بالمائة، كما تداولت كافة القطاعات الأخرى داخل المنطقة الخضراء.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز صرح أمس بأن الفيدرالي بحاجة إلى التحرك بسرعة وبقوة لخفض الفائدة الأمريكية عندما يكون معدل التضخم منخفضاً ويتباطأ النمو الاقتصادي.

وشدد ويليامز: "من الأفضل اتخاذ تدابير وقائية بدلاً من انتظار حدوث كارثة اقتصادية".

وفي سياق منفصل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة "درون" إيرانية بدون طيار، وذلك في مضيق هرمز.

وبدأت الشركات والبنوك في أوروبا والولايات المتحدة في الأسبوع الجاري الإفصاح عن نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام الجاري.