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الذهب يرتفع عالمياً لأعلى مستوى بـ6سنوات ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

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الذهب يرتفع عالمياً لأعلى مستوى بـ6سنوات ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية الذهب يرتفع عالمياً لأعلى مستوى بـ6سنوات ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة لأعلى مستوى في 6 سنوات، وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 1 بالمائة أو ما يعادل 14.50 دولار إلى 1442.60 دولار للأوقية.

وكان سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب أغلق عند مستوى 1428.10 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ مايو/آيار عام 2013.

وفيما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة عند 1440.12 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل 1452.60 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ مايو/آيار 2013.

وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 96.866.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد أمس أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تُدعى "بوكسر" أسقطت طائرة "درون" إيرانية بدون طيار، وذلك في مضيق هرمز مشيراً إلى أنها دٌمرت على الفور.

كما أفادت تقارير صحفية أن قوات الحرس الثوري الإيراني استولت على ناقلة نفط أجنبية متهمة بتهريب النفط، حيذ ذكرت أن ناقلة النفط تم اعتراضها جنوب جزيرة "لاراك" في مضيق هرمز يوم الأحد الماضي.

وفي سياق منفصل صرح جون ويليامز رئيس الفيدرالي في نيويورك أمس بأن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك بسرعة وبقوة لخفض الفائدة الأمريكية عندما يكون معدل التضخم منخفضاً ويتباطأ النمو الاقتصادي.

وتابع عضو الفيدرالي: "عندما يكون لديك الكثير من الأدوات التحفيزية تحت تصرفك، فإنه من المفيد أن تتصرف بسرعة لخفض الفائدة عند أول علامة على حدوث أزمة اقتصادية".

مباشر (اقتصاد)

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