أسعار النفط ترتفع لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة مع الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية مع توقعات انخفاض الطلب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة "درون" إيرانية بدون طيار في مضيق هرمز.

وقبيل إعلان ترامب كانت تقارير صحفية أفادت أن قوات الحرس الثوري الإيراني استولت على ناقلة نفط أجنبية متهمة بتهريب النفط.

وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 1.6 بالمائة إلى 62.90 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.1 بالمائة مُسجلاً 55.88 دولار للبرميل.

وفي ختام جلسة أمس كان خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب انخفض بنحو 2.6 بالمائة ليصل إلى 55.309 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 19 يونيو/حزيران الماضي.

وصرح أمس فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولة بأن الوكالة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري إلى 1.1 مليون برميل يومياً، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 1.2 مليون برميل يومياً.

ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.