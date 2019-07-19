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اليمن... "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين بقصف وقنص شمال حجة

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القاهرة- سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن مدفعية الجماعة شنت قصفا على تجمعات للجيش اليمني شمال شرقي جبل النار في مديرية حرض شمال غربي حجة.

وأضاف أن قصفا مماثلا استهدف تجمعات أخرى للجيش شرق مديرية حيران شمال غربي حجة، مؤكداً وقوع قتلى وجرحى جراء العمليتين.

© AP Photo / Hani Mohammed

في سياق متصل، أشار المركز إلى مقتل 4 جنود يمنيين بعمليات قنص نفذتها "أنصار الله" شرق مديرية حيران.

في المقابل، قال المركز الإعلامي للجيش اليمني على "تويتر"، إن المدفعية قصفت مواقع وتحركات لـ"أنصار الله" شرق مديرية حرض.

وكان طيران التحالف العربي، نفذ فجر الخميس، ثلاث غارات على معسكر اللواء 25 ميكا في مديرية عبس شمال غربي حجة، الذي سبق وتعرض إلى قصف متكرر منذ انطلاق عمليات التحالف في 26 مارس/ آذار العام 2015م.

في سياق الغارات الجوية أيضا، جدد طيران التحالف العربي، قصف محافظة صعدة الحدودية مع .

وذكرت "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 4 غارات على مديرية باقم شمال صعدة، ومديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة، بعد ساعات من شنه غارة على منطقة غمار بمديرية رازح غرب صعدة، أدت إلى تدمير منزل.

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