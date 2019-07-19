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تزايد آمال خفض الفائدة وخسائر النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

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تزايد آمال خفض الفائدة وخسائر النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم تزايد آمال خفض الفائدة وخسائر النفط.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت توقعات خفض معدل الفائدة الأمريكية وخسائر النفط اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

وصرح رئيس الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز" بأنه لابد من خفض الفائدة بسرعة وقوة من أجل حماية الاقتصاد الأمريكي من الوقوع في كارثة.

وأثارت هذه التصريحات تقلبات في الأسواق حيث رفع المستثمرون احتمالية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 70 بالمائة.

كما عمق الدولار الأمريكي خسائره بشكل ملحوظ بعد هذه التصريحات في الوقت الذي قفز فيه سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 20 دولاراً.

خسائر النفط

تراجعت أسعار النفط بنحو 2.6 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم لتسجل أدنى مستوى في شهر مع مخاوف تباطؤ الطلب.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 1.1 مليون برميل يومياً.

وفي تصاعد للتوترات الجيوسياسية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد تدمير سفينة أمريكية لطائرة "درون" إيرانية بدون طيار في مضيق هرمز، في الوقت الذي احتجزته في طهران ناقلة نفط أجنبية.

وفي سياق آخر، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.

مؤشرات وأرقام

تمكنت الأسهم الأمريكية من التحول للارتفاع بنهاية تعاملات اليوم الخميس مع آمال خفض معدل الفائدة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفعت النشاط الصناعي في فيلاديلفيا الأمريكية لأعلى مستوى في عام.

ومع خسائر قطاع التكنولوجيا أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأحمر مع المخاوف التجارية.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضب بعكس التوقعات.

كما تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بأكبر وتيرة في 4 أشهر عند نهاية جلسة اليوم بالتزامن مع انخفاض الصادرات اليابانية بأكثر من التوقعات.

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، فقد ارتفعت أرباح "مايكرسوفت" بنحو 49 بالمائة خلال الربع المالي الرابع للشركة لتتجاوز توقعات المحللين، كما صعدت أرباح "مورجان ستانلي" بأكثر من التقديرات.

مباشر (اقتصاد)

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