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أرباح "مايكرسوفت" تقفز 49% بأكثر من التوقعات

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أرباح "مايكرسوفت" تقفز 49% بأكثر من التوقعات أرباح "مايكرسوفت" تقفز 49% بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "مايكروسوفت" بنحو 49 بالمائة بأكثر من التقديرات خلال الربع المالي الرابع، كما تجاوزت الإيرادات توقعات المحللين.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح بلغ 13.18 مليار دولار (1.71 دولار للسهم) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 8.87 مليار دولار (1.14 دولار للسهم) المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح نحو 1.37 دولار للسهم، مقارنة مع 1.13 دولار للسهم في نفس الفترة من العام 2018 ومقابل تقديرات عند 1.21 دولار للسهم.

وكشفت مايكروسوفت عن ارتفاع إجمالي إيراداتها إلى 33.71 مليار دولار خلال الربع المالي الرابع مقارنة مع 30.08 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من العام المالي 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "مايكروسوفت" سوف تصل إلى 32.77 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الخدمات السحابية من "مايكروسوفت" بنحو 19 بالمائة على أساس سنوي إلى 11.39 مليار دولار مع نمو عائدات أزور بنحو 64 بالمائة.

وخلال العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، سجلت الشركة الأمريكية ارتفاعاً في الإيرادات بنحو 14 بالمائة إلى 125.8 مليار دولار، كما زادت الأرباح إلى 39.2 مليار دولار بزيادة 137 بالمائة.

وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنحو 0.1 بالمائة إلى 136.42 دولار، كما صعد بأكثر من 1 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر (اقتصاد)

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