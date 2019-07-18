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محدث..سعر التسليم الفوري للذهب يقفز 20دولاراً مع توقعات خفض الفائدة

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محدث..سعر التسليم الفوري للذهب يقفز 20دولاراً مع توقعات خفض الفائدة محدث..سعر التسليم الفوري للذهب يقفز 20دولاراً مع توقعات خفض الفائدة

مباشر:ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بأكثر من 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع توقعات خفض الفائدة وتراجع العملة الأمريكية.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر بعد أن رفع المستثمرون احتمالية خفض الفائدة بمقدار 0.50 بالمائة في الاجتماع المقبل إلى نحو 70 بالمائة، وفقاً لمؤشر "جي.إم.إي" الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي.

ويأتي ذلك بعد تصريحات عضو بالفيدرالي بضرورة إجراء خفض سريع وقوي للفائدة من أجل حماية الاقتصاد.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع  الماضي، كما شهد النشاط الصناعي في فيلاديلفيا ارتفاعاً قوياً خلال الشهر الجاري.

وفيما أظهر أمس تقرير "البيج بوك" عن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الفترة من منتصف مايو/آيار الماضي وحتى يوليو/تموز الجاري أنه بالرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة استمر في النمو بوتيرة معتدلة، لكن النظرة المستقبلية إيجابية بشكل عام للأشهر المقبلة رغم عدم اليقين التجاري.

وبحلول الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يعادل 20.05 دولار عند 1446.62 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 1428.10 دولار للأوقية وهو أعلى مستنوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ مايو/آيار عام 2013.

 

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 97.131.

مباشر (اقتصاد)

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