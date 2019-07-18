الأسطول الخامس الأميركي يبحث عن بحار مفقود في بحر العرب

مباشر: ذكر تقرير حديث أن الأسطول الخامس الأميركي أعلن عن عملية بحث جارية في بحر العرب بعد سقوط بحار من فوق حاملة الطائرات أبراهام لينكون.

وقال الأسطول الخامس، اليوم الخميس، إن سفينتين أميركيتين وسفينة حربية إسبانية وأخرى تابعة للبحرية الباكستانية تُجري عمليات بحث وإنقاذ، مشيرًا إلى أن البحار الذي لم يعلن اسمه وفقاً للوائح البحرية ما يزال مفقودًا منذ يوم أمس، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وصرح مسؤولون أميركيون: "إن حاملة الطائرات أبراهام لينكون كانت قد نُشرت في بحر العرب في الأسابيع الأخيرة للردع وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران".

وأكد الأسطول الأمريكي الخامس، في 13 يوليو / تموز الجاري، أنه "يعمل عن كثب" مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة، وذلك بعد يوم من محاولة ثلاث سفن إيرانية اعتراض طريق ناقلة تابعة لشركة "بي.بي" خلال مرورها بمضيق هرمز.

ويشار، إلى أن منطقة الخليج تشهد تصاعد للتوترات بالفترة الماضية، مع تعرض 4 سفن للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية في مايو /أيار الماضي، فضلاً عن هجوم على ناقلتي نفط آخرتين في خليج عُمان.

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