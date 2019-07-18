جوجل توضح تفاصيل إضافية حول خدمة بث الألعاب Stadia

نشرت جوجل تفاصيل جديدة حول منصة بث الألعاب خاصتها المسماة ستاديا (Stadia)، بما في ذلك الميزات الجديدة التي لم يتم الإعلان عنها سابقًا.

ومن المفترض أن تطلق الشركة خدمة الألعاب ستاديا في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما يدفعها إلى محاولة تشويق المستخدمين بشكل مستمر.

وأوضح أندريه دورونيكيف Andrey Doronichev، مدير منتج في ستاديا في جوجل، أن اشتراك (Stadia Pro) ليس بمثابة نيتفليكس للألعاب، بل هو أقرب إلى المقارنة مع (Xbox Live Gold) أو (Playstation Plus).

ويحصل مشتركو (Stadia Pro) على بث بدقة (4K/HDR)، مع صوت محيطي، وخصومات حصرية، وإمكانية الوصول إلى بعض الألعاب المجانية، بما في ذلك لعبة واحدة مجانية شهريًا.

وتخطط جوجل لإضافة نظام للإنجازات مشابه للمنصات الأخرى، لكنه لن يتوفر فور إطلاق الخدمة رسميًا، بل سيصل في وقت لاحق.

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وأوضح أندريه دورونيكيف أن اشتراك (Stadia Base) لا يتضمن ألعاب مجانية.

وفيما يتعلق بالميزات المعلنة، فقد أوضحت الشركة أن جميع الوظائف الأساسية ستكون متوفرة عند الإطلاق، بما في ذلك لعب الألعاب عبر الشاشات، وعدم وجود وقت انتظار لتنزيل اللعبة، وميزات اجتماعية، ومتجر.

وأشارت جوجل إلى أنها استثمرت بشكل كبير في التكنولوجيا والبنية التحتية والشراكات على مدار السنوات القليلة الماضية لضمان إنجاح (Stadia) وعدم توقف الخدمة.

وتلتزم جوجل بإطلاق الخدمة ومواصلة الاستثمار فيها لسنوات قادمة، وأن الألعاب التي يشتريها المستخدمي هي ملكه، ويمكن للمستخدم تنزيل البيانات الوصفية للعبة.

ويعتقد أندريه دورونيكيف أن الألعاب هي المنصة الاجتماعية الرئيسية للمستقبل، ولذلك فإن جوجل تستثمر بشكل كبير في مجالات التواصل الاجتماعي والسلامة ضمن (Stadia).

ويمكن لمستخدمي المنصة إدارة قائمة الأصدقاء واستخدام الدردشة الصوتية على مستوى المنصة، بالإضافة إلى أن الشركة تخطط لتوفير المزيد من الميزات الاجتماعية لاحقًا.

ويتضمن تطبيق ستاديا بعض الأدوات لإدارة استخدام البيانات بالنسبة للاعبين، كما أن الخدمة تدعم مشاركة المحتوى مع أفراد الأسرة عبر ميزة “مشاركة العائلة”، والتي من المفترض أن تكون متوفرة مطلع العام المقبل.

وسيتوفر عند إطلاق الخدمة لوحة الوالدين لإعطاء الآباء القدرة على التحكم بتجارب الأطفال.