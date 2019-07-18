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محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام مع آمال خفض الفائدة

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محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام مع آمال خفض الفائدة محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام مع آمال خفض الفائدة

مباشر: تحولت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع آمال خفض معدلات الفائدة وتركيز المستثمرين على الأداء المالي للشركات.

واستطاعت "وول ستريت" أن تمحو خسائرها الملحوظة خلال التعاملات، للتحول للارتفاع بقيادة قطاع السلع الاستهلاكية بعد تصريحات من عضو الفيدرالي تدعم توقعات خفض الفائدة.

وقال "جون ويليامز" رئيس الفيدرالي في "نيويورك" إن صناع السياسة لابد أن يخفضوا معدل الفائدة بسرعة وقوة في إطار الإجراءات الوقائية للاقتصاد الأمريكي.

ورفعت الأسواق احتمالية خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نحو 70 بالمائة خلال الاجتماع المقبل، وفقاً لمؤشر "جي.إم.إي"الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع سهم "نتفليكس" بأكثر من 10 بالمائة بعد أن فشلت الإيرادات وعدد المشتركين في الوفاء بتوقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين تفوقت أرباح "أي.بي.إم" على التقديرات.

كما تجاوزت أرباح وإيرادات بنك "مورجان ستانلي" توقعات المحللين خلال الربع الثاني من 2019.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وفقاً للتوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما صعد النشاط الصناعي في فيلاديلفيا لأعلى مستوى في عام خلال الشهر الجاري.

وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 27222.9 نقطة.

في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 2995.1 نقطة، وصعد "ناسداك" بنحو 0.3 بالمائة إلى 8207.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:16 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند 96.700.

مباشر (اقتصاد)

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