ترامب يعلن تدمير سفية أمريكية لطائرة إيرانية بمضيق هرمز

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة "درون" إيرانية بدون طيار.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن السفينة الأمريكية "بوكسر" أسقطت الطائرة الإيرانية في مضيق هرمز ودٌمرت على الفور.

وجاء هذا الحادث بعد أربعة أسابيع من إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار في نفس المنطقة.

وأوضح ترامب أن السفينة الأمريكية قامت بعمل دفاعي ضد طائرة التي كانت على مسافة قريبة، على بعد حوالي ألف ياردة، متجاهلة نداءات متعددة بالوقوف، مشيراً إلى أنها كانت تهدد سلامة السفينة والطاقم.

وتابع الرئيس الأمريكي أن نهج الطائرة بدون طيار هو الأحدث في العديد من الأعمال الاستفزازية والعدائية ضد السفن العاملة في المياه الدولية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في الدفاع عن موظفينا ومنشآتنا وإدانة محاولات إيران لتعطيل حرية الملاحة والتجارة العالمية.