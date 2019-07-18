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استئناف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة في العاصمة الليبية بعد توقفها عقب ضربة جوية

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وقالت هيئة المطار، عبر منشور لها على صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن شركات النقل ستبدأ قريباً باستقبال الركاب لاستكمال بقية رحلاتهم المجدولة لهذا اليوم.

وكانت سلطات مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، صرحت في وقت سابق اليوم الخميس، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنها أوقفت حركة الملاحة في المطار اليوم الخميس بعد تعرضه لقصف صاروخي.

فاد المطار عبر صفحته بتوجيه طائرتي الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من الإسكندرية والليبية القادمة من صفاقس إلى مطار مصراتة الدولي.

© REUTERS / STRINGER

ومعيتيقة هو المطار الوحيد العامل في طرابلسالتي تتعرض لهجوم منذ ثلاثة أشهر من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ولا تعمل في مطار معيتيقة الدولي سوى شركات طيران ليبية في البلاد، تؤمّن رحلات داخلية وأخرى خارجية منتظمة مع كل من تونس والأردن وتركيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة، في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي.

وتوقفت الملاحة الجوية في المطار عدّة مرات، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تدور بمحاور القتال المحيطة به، إذ كان في بعض الأحيان عرضة إلى غارات جويّة وقصف بالقذائف.

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