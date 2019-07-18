محدث.. الدولار يعمق خسائره عالمياً مع توقعات خفض الفائدة

مباشر: انخفض أداء الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع توقعات خفض الفائدة وبعد إعلان بيانات اقتصادية.

وتعرضت العملة الأمريكية للضغط مع تصريحات عضو الفيدرالي "جون ويليامز" بضرورة خفض معدلات الفائدة بسرعة وقوة من أجل حماية الاقتصاد من الوقوع في كارثة.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت اليوم ارتفاع النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا لأعلى مستوى في عام خلال الشهر الجاري.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو/تموز بمقدار 8 آلاف طلب لتصل إلى 216 ألف طلب.

وفي سياق منفصل أظهر أمس تقرير "البيج بوك" عن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الفترة من منتصف مايو/آيار الماضي وحتى يوليو/تموز الجاري أنه بالرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة استمر في النمو بوتيرة معتدلة، لكن النظرة المستقبلية إيجابية بشكل عام للأشهر المقبلة رغم عدم اليقين التجاري.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن أمس أن الدولار الأمريكي مقوم بأكثر من قيمته بنسب تتراوح بين 6 بالمائة إلى 12 بالمائة على أساس العوامل الاقتصادية على المدى القريب.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1279 دولار، فيما تراجع أمام الين بنحو 0.7 بالمائة مُسجلاً 107.24 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 1 بالمائة مُسجلة 1.2552 دولار، فيما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.6 بالمائة عند 0.9812 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.5 بالمائة عند 96.727.