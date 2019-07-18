أخبار عاجلة

التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران تقود الأسواق العالمية اليوم -
محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس" -
حادث قتل جماعي.. مقتل 33 ياباني داخل ستوديو للكارتون .. عمرو اديب: حكاية من الغرائب -
المواطن المصري المعتدي عليه بالطائرة الرومانية (حسن سلامة) يحكي تفاصيل الأزمة داخل اطائرة -
عمرو أديب: شكراً لكل القائمين على تنظيم البطولة.. لم نحصل على الكأس ولكن كسبنا احترام العالم -
محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

عضو بالفيدرالي يدعو لخفض سريع للفائدة من أجل حماية الاقتصاد

Google+ Print
عضو بالفيدرالي يدعو لخفض سريع للفائدة من أجل حماية الاقتصاد عضو بالفيدرالي يدعو لخفض سريع للفائدة من أجل حماية الاقتصاد

مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك بسرعة وبقوة لخفض الفائدة الأمريكية عندما يكون معدل التضخم منخفضاً ويتباطأ النمو الاقتصادي.

وأضاف "جون ويليامز" رئيس الفيدرالي في نيويورك خلال خطاب أمام جمعية أبحاث البنك المركزي، اليوم الخميس:"من الأفضل اتخاذ تدابير وقائية بدلاً من انتظار حدوث كارثة اقتصادية".

وأوضح "ويليامز" أن الخطوة الصحيحة ليست البقاء في موقف مراقبة الوضع، مشيراً إلى أن بقاء معدل الفائدة كما هو لن يمنح صناع السياسة مجالاً للتخفيض في مواجهة الأزمات.

وتابع عضو الفيدرالي: "عندما يكون لديك الكثير من الأدوات التحفيزية تحت تصرفك، فإنه من المفيد أن تتصرف بسرعة لخفض الفائدة عند أول علامة على حدوث أزمة اقتصادية".

وتأتي تصريحات "ويليامز" مع توقعات الأسواق باحتمالية 100 بالمائة أن يقوم الفيدرالي بخفض معدل الفائدة خلال اجتماع 30-31 يوليو/تموز الجاري مع استمرار تباطؤ معدل التضخم  ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وذكر "ويليامز": "أتوقع أن انخفاض معدل الفائدة في المستقبل يؤدي إلى تراجع العوائد على السندات وبالتالي تعزيز الظروف المالية المواتية بشكل عام، كما سيسمح هذا بدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط​​، والسماح أيضاً بتسارع التضخم ".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران تقود الأسواق العالمية اليوم

التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران تقود الأسواق العالمية اليوم

محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس"

محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس"

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال