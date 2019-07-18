توقف حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فسيبوك" أن "مطار معيتيقة الدولي تعرض منذ قليل لقصف توقفت على إثره الملاحة الجوية لحين إشعار آخر"، مشيرة إلى أن "طائرتا الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من الإسكندرية والليبية القادمة من صفاقس توجهتا إلى مطار مصراتة الدولي".

وأضاف البيان أن "طائرة الأجنحة الليبية عادت من مدرج الإقلاع والتي كانت متوجهة إلى مطار تونس قرطاج الدولي".

هذا وتشهد العاصمة الليبية أعمال عسكرية منذ أن أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إطلاق عملية عسكرية على العاصمة طرابلس من أجل ملاحقة الجماعات المسلحة حسب تعبيره.

يشار أن مطار معيتيقة الدولي هو المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس حيث توقفت حركة الملاحة الجوية خلال الثلاثة أشهر الماضية لعدة مرات بسبب أستهدافه سلاح الجو التابع للمشير خليفة حفتر.