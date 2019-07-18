مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد بيع أسلحة للاردن ودول أخرى

جي بي سي نيوز:- صوّت مجلس النواب الأمريكي، على منع صفقات أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية والإمارات والأردن.

وتأتي هذه الخطوة لتشكل صفعة للرئيس "دونالد ترامب"، الذي من المرجح أن يستخدم حقه في النقض ضد القرار.

وسبق أن مرّ قرار منع مبيعات الأسلحة في مجلس الشيوخ، وسيتم إرساله إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يواجهه "ترامب" بـ"فيتو رئاسي" هو الثالث له منذ توليه منصبه.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات والسعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.

وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار "ترامب" على قدرة الكونغرس على منع أي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.

وعندما أعلن وزير الخارجية "مايك بومبيو"، عن المبيعات في مايو/أيار الماضي، وصف زعيم الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية النائب "مايك مكول"، الإجراء بأنه "مؤسف"، وأنه من المرجح أن يُلحق ضرراً بمستقبل التعاملات بين البيت الأبيض والكونغرس.