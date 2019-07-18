أخبار عاجلة

وزراء الطيران والأوقاف والري يحتفلون بإقلاع اول أفواج الحج من مطار القاهرة الدولي -
الجزائر بطل كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخها عمرو أديب: مبروك.. فوز مستحق -
التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران تقود الأسواق العالمية اليوم -
محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس" -
حادث قتل جماعي.. مقتل 33 ياباني داخل ستوديو للكارتون .. عمرو اديب: حكاية من الغرائب -
المواطن المصري المعتدي عليه بالطائرة الرومانية (حسن سلامة) يحكي تفاصيل الأزمة داخل اطائرة -
عمرو أديب: شكراً لكل القائمين على تنظيم البطولة.. لم نحصل على الكأس ولكن كسبنا احترام العالم -
محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد بيع أسلحة للاردن ودول أخرى

Google+ Print
مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد بيع أسلحة للاردن ودول أخرى مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد بيع أسلحة للاردن ودول أخرى

جي بي سي نيوز:- صوّت مجلس النواب الأمريكي، على منع صفقات أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار للسعودية والإمارات والأردن.

وتأتي هذه الخطوة لتشكل صفعة للرئيس "دونالد "، الذي من المرجح أن يستخدم حقه في النقض ضد القرار.

وسبق أن مرّ قرار منع مبيعات الأسلحة في مجلس الشيوخ، وسيتم إرساله إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يواجهه "ترامب" بـ"فيتو رئاسي" هو الثالث له منذ توليه منصبه.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستستكمل وبصورة فورية بيع 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات والسعودية، والتي يبلغ مجموعها 8.1 مليار دولار.

وأغضب القرار أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يشعرون بالقلق من أن يقضي قرار "ترامب" على قدرة الكونغرس على منع أي رئيس قادم من بيع أسلحة لمن يريد.

وعندما أعلن وزير الخارجية "مايك بومبيو"، عن المبيعات في مايو/أيار الماضي، وصف زعيم الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية النائب "مايك مكول"، الإجراء بأنه "مؤسف"، وأنه من المرجح أن يُلحق ضرراً بمستقبل التعاملات بين البيت الأبيض والكونغرس.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست

توقعات بفيتو لترامب لتمرير صفقة السلاح

توقعات بفيتو لترامب لتمرير صفقة السلاح

طهران تنفي تصريحات ترامب بتدمير سفينة أمريكية لطائرة إيرانية

طهران تنفي تصريحات ترامب بتدمير سفينة أمريكية لطائرة إيرانية

ترامب يطالب بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع الفيدرالي

ترامب يطالب بإنهاء التشديد النقدي قبل أيام من اجتماع الفيدرالي