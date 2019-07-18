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حكومة إقليم كردستان: حققنا تقدماً في التحقيق بهجوم "أربيل"

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حكومة إقليم كردستان: حققنا تقدماً في التحقيق بهجوم "أربيل" حكومة إقليم كردستان: حققنا تقدماً في التحقيق بهجوم "أربيل"

مباشر: ذكرت حكومة إقليم كردستان، أن هجوم أربيل الذي وقع أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم نائب القنصل التركي في الإقليم، "عمل إرهابي مدبر ومقصود"، مشيراً إلى تحقيق تقدم في التحقيقات.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، اليوم الخميس، إنه استناداً إلى نتائج التحقيقات الأولية، فإن حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في أربيل أمس، واودى بحياة ثلاثة أشخاص، كان عملاً إرهابياً مدبرأ ومقصوداً، وفقاً لوكالة أنباء العراق "واع".

وأضاف عادل، نؤكد للرأي العام، أن الجهات المعنية حققت تقدماً في تحقيقاتها بالحادث، نود التأكيد أيضاً على أن الجهات ذات الصلة، ما زالت متواصلة في التحقيق، قائلاً "كما سنحيط الجميع علماً بمراحله تباعاً".

وأفادت الخارجية التركية، إن موظفاً بالقنصلية التركية في أربيل قُتل في هجوم مسلح خلال تواجده خارج القنصلية.

ونوه تقرير حديث، أن حزب العمال الكردستاني نفى علاقته بحادث أربيل بالعراق.

وأفاد التلفزيون العراقي، أمس، أن حزب العمال الكردستاني نفى أي علاقة له بهجوم أربيل، والذي أدى إلى مقتل دبلوماسي تركي.

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الخارجية العراقية تعلق على مقتل الدبلوماسي التركي في أربيل قطر تدين مقتل موظف بالقنصلية التركية في العراق

مباشر (اقتصاد)

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