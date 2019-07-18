محدث.. النفط يتراجع 2.6% ليسجل أدنى تسوية بـ4 أسابيع

مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع مع مخاوف تباطؤ الطلب وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 1.1 مليون برميل يومياً مع تباطؤ الاقتصاد.

ويأتي هبوط الخام الأمريكي مع المخاوف التجارية بين الصين والولايات المتحدة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن أمامها طريق طويل لعقد صفقة مع بكين.

في حين ذكرت إيران أنها استولت على ناقلة نفط أجنبية في جنوب جزيرة "لاراك" في مضيق هرمز يوم الأحد الماضي.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع الإنتاج النفطي بمقدار 300 ألف برميل يومياً إلى 12 مليون برميل يومياً، في حين سجلت المخزونات انخفاضاً خلال نفس الفترة بمقدار 3.1 مليون برميل، ولكنها مستويات أقل من التقديرات عند 3.6 مليون برميل.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنحو 2.6 بالمائة ليصل إلى 55.309 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 19 يونيو/حزيران الماضي بعد أن كان مرتفعاً عند 57.32 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 3.1 بالمائة إلى 61.65 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 64.46 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.