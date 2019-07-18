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ترامب يتهم حاكم بورتوريكو بالفساد مع زيادة الاحتجاجات الشعبية

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من: أحمد شوقي

مباشر: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد حاكم "بورتوريكو" متهماً قادة الإقليم بالفساد، في ظل الاحتجاجات العارمة التي تطالب باستقالة الحاكم.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "الكثير من الأشياء السيئة تحدث في في بورتوريكو، الحاكم تحت الحصار ورئيس بلدية سان خوان هو شخص غير كفء لا أثق به تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الكونجرس قد أعطى 92 مليار دولار لـ"بورتوريكو" للإغاثة من الأعاصير والتي أهدر الكثير منها، هذا هو أكثر من ضعف المبلغ الذي يمنحه البرلمان لولايتي تكساس وفلوريدا مجتمعة.

وتابع ترامب: "أعرف شعب بورتوريكو جيدًا وهم رائعون، لكن الكثير من قيادتهم فاسدة ويسرقون الأمريكية".

واشتعلت الاحتجاجات في "سان خوان" عاصمة "بروتوريكو" منذ الأحد الماضي، بعد أن كشفت تقارير عن رسائل نصية بين الحاكم "ريكاردو روسيلو" ومساعديه الذين استخدموا لغة كراهية النساء واستخفوا بخصومهم السياسيين والمواطنين.

مباشر (اقتصاد)

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