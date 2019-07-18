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محدث.. الذهب يواصل الارتفاع عند التسوية لأعلى مستوى منذ 2013

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محدث.. الذهب يواصل الارتفاع عند التسوية لأعلى مستوى منذ 2013 محدث.. الذهب يواصل الارتفاع عند التسوية لأعلى مستوى منذ 2013

مباشر: واصلت الذهب ارتفاعها عند أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأسهم والعملة الأمريكية.

وجاء صعود الذهب مع تراجع الأسهم الأمريكية خلال التعاملات بعد الكشف عن نتائج أعمال.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع  الماضي، كما شهد النشاط الصناعي في فيلاديلفيا ارتفاعاً قوياً خلال الشهر الجاري.

وفيما أظهر أمس تقرير "البيج بوك" عن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الفترة من منتصف مايو/آيار الماضي وحتى يوليو/تموز الجاري أنه بالرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة استمر في النمو بوتيرة معتدلة، لكن النظرة المستقبلية إيجابية بشكل عام للأشهر المقبلة رغم عدم اليقين التجاري.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 1428.10 دولار للأوقية وهو أعلى مستنوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ مايو/آيار عام 2013.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند 1430.13 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 97.131.

مباشر (اقتصاد)

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