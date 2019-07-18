تقرير: 50 شركة عالمية تعتزم نقل أعمالها خارج الصين

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الصين تسعى جاهدة لوقف خطط أكثر من 50 شركة عالمية لنقل أعمالها خارج الصين بسبب التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وكشف تقرير لصحيفة "نيكي" الآسيوية، اليوم الخميس، أن الحكومة الصينية تخفف من القيود وتقدم المزايا من أجل منع مغاردة أكثر من 50 شركة عالمية من بينها آبل ونينتيندو، بعد أكثر عام من الحرب التجارية لبكين مع واشنطن.

وذكر التقرير أن آبل أبلغت الموردين بأنها تفكر في نقل 15 بالمائة إلى 30 بالمائة من إنتاج أجهزة الآيفون خارج الصين، كما أن شركتا "إتش.بي" و"ديل" يخططها لنقل 30 بالمائة من إنتاج "نوت بوك" خارج بكين.

وأضافت الصحيفة أن تسلا في طليعة الجهود الصينية لمنع الشركات الأجنبية من مغادرة البلاد حيث تقوم الشركة الآن بنقل المعدات إلى مصنعها الجديد في "شنغهاي".

وأشار التقرير إلى أن شركة صناعة السيارات الكهربية قد حصلت على مكان هذا المصنع بخصم من الحكومة المحلية ومن المحتمل أنها تلقت قروضًا بسعر رخيص أيضًا.

وبدأت الصين الانفتاح التدريجي على الشركات الخارجية منذ عام 2018 ، عندما تعمقت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 70.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وفقًا لوزارة التجارة.

كما أعلنت بكين في أواخر الشهر الماضي أنها ستخفف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في 7 مجالات، بما في ذلك النفط والغاز.