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النقد الدولي يتوقع تراجع معدل التضخم بالسعودية بـ1.1% خلال 2019

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النقد الدولي يتوقع تراجع معدل التضخم بالسعودية بـ1.1% خلال 2019 النقد الدولي يتوقع تراجع معدل التضخم بالسعودية بـ1.1% خلال 2019

الرياض - مباشر: توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في المملكة العربية بنسبة 1.1 في المئة بعام 2019.

وأشار صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إلى تراجع معدل التضخم في الشهور الأخيرة بالسعودية، مما يرجع في الأساس إلى انخفاض إيجارات المساكن.

وأضاف التقرير: "من المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة 1,1 في المئة في عام 2019، ثم يعود إلى الارتفاع في عام 2020 مع تطبيق الزيادات الأخرى المخطط لها في الطاقة".

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك- التضخم بالمملكة العربية السعودية انخفاضا نسبته 1.9 بالمائة خلال شهر أبريل/نيسان 2019 على أساس سنوي.

وتابع التقرير، أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نمو الائتمان مع زيادة قوة الاقتصاد غير النفطي، مع محافظة السيولة في النظام المصرفي على مستويات جيدة خلال الفترة القادمة.

وتوقع صندوق النقد، أن يرتفع عجز المالية العامة من 5.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 6.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، مقارنة بتقديرات سابقة عند 7 في المئة، حيث يتوقع زيادة الإنفاق عن السقف المدرج في الموازنة بما يفوق الزيادة في الإيرادات غير النفطية.

وتابع التقرير، أنه من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 5,1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وأن يرتفع العجز مجددا مع افتراض تراجع أسعار النفط على المدى المتوسط وفق أسواق العقود الآجلة.

جاء ذلك بتقرير صندوق النقد الخاص باختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع المملكة العربية السعودية.

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التفاصيل الكاملة لاختتام صندوق النقد مشاورات المادة الرابعة مع السعودية 10 دول تعزز مشتريات الذهب بأول 5 أشهر من العام

مباشر (اقتصاد)

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