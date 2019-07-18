وكالة الطاقة تخفض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط

مباشر: خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات نمو الطلب بالعالم على النفط خلال العام الجاري مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال "فاتح بيرول" المدير التنفيذي لوكالة الطاقة في مقابلة مع "رويترز"، اليوم الخميس، أن الوكالة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.1 مليون برميل يومياً، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 1.2 مليون برميل يومياً.

وأوضح "بيرول": "تشهد الصين أبطأ نمو اقتصادي لها في العقود الثلاثة الماضية، وكذلك بعض الاقتصادات المتقدمة، وإذا كان أداء الاقتصاد العالمي أكثر ضعفاً مما نتوقع، فقد نلقي نظرة على أرقام الطلب في الأشهر المقبلة".

وتابع "بيرول" أن الطلب على النفط تأثر بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت تغمر فيه الأسواق بالنفط بسبب ارتفاع إنتاج الصخر الزيتي الأمريكي.

وأشارمدير وكالة الطاقة إلى أنه من المتوقع أن ينمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2019، وهو ما سيكون أبطأ من الزيادة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً المسجلة في عام 2018.

وأضاف "بيرول" أن الوكالة تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة حول مضيق هرمز.

وأشار "بيرول" إلى أنه لا يتوقع حدوث قفزة كبيرة في أسعار الخام مرجعاً ذلك إلى زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 2.7 بالمائة إلى 61.93 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.8 بالمائة إلى 55.21 دولار للبرميل.