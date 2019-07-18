أخبار عاجلة

التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران تقود الأسواق العالمية اليوم -
محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس" -
حادث قتل جماعي.. مقتل 33 ياباني داخل ستوديو للكارتون .. عمرو اديب: حكاية من الغرائب -
المواطن المصري المعتدي عليه بالطائرة الرومانية (حسن سلامة) يحكي تفاصيل الأزمة داخل اطائرة -
عمرو أديب: شكراً لكل القائمين على تنظيم البطولة.. لم نحصل على الكأس ولكن كسبنا احترام العالم -
محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وكالة الطاقة تخفض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط

Google+ Print
وكالة الطاقة تخفض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط وكالة الطاقة تخفض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط

مباشر: خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات نمو الطلب بالعالم على النفط خلال العام الجاري مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال "فاتح بيرول" المدير التنفيذي لوكالة الطاقة في مقابلة مع "رويترز"، اليوم الخميس، أن الوكالة خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.1 مليون برميل يومياً، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 1.2 مليون برميل يومياً.

وأوضح "بيرول": "تشهد الصين أبطأ نمو اقتصادي لها في العقود الثلاثة الماضية، وكذلك بعض الاقتصادات المتقدمة، وإذا كان أداء الاقتصاد العالمي أكثر ضعفاً مما نتوقع، فقد نلقي نظرة على أرقام الطلب في الأشهر المقبلة".

وتابع "بيرول" أن الطلب على النفط تأثر بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت تغمر فيه الأسواق بالنفط بسبب ارتفاع إنتاج الصخر الزيتي الأمريكي.

وأشارمدير وكالة الطاقة إلى أنه من المتوقع أن ينمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2019، وهو ما سيكون أبطأ من الزيادة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً المسجلة في عام 2018.

وأضاف "بيرول" أن الوكالة تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة حول مضيق هرمز.

وأشار "بيرول" إلى أنه لا يتوقع حدوث قفزة كبيرة في الخام مرجعاً ذلك إلى زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 2.7 بالمائة إلى 61.93 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.8 بالمائة إلى 55.21 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأخبار- مقار لجهاز الخدمة الوطنية بأسواق الجملة في المحافظات لتوفير الخضروات بأسعار مناسبة

الأخبار- مقار لجهاز الخدمة الوطنية بأسواق الجملة في المحافظات لتوفير الخضروات بأسعار مناسبة

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 19-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 19-7-2019

أسعار النفط ترتفع لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

أسعار النفط ترتفع لكن تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لأكثر من 3%

محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لأكثر من 3%