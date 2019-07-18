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مجلس النواب الأمريكي يمرر تشريعاً لزيادة الأجور لـ15 دولاراً بالساعة

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مجلس النواب الأمريكي يمرر تشريعاً لزيادة الأجور لـ15 دولاراً بالساعة مجلس النواب الأمريكي يمرر تشريعاً لزيادة الأجور لـ15 دولاراً بالساعة

مباشر: وافق مجلس النواب على مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية لأول مرة في عقد إلى 15 دولارًا في الساعة.

ووافق مجلس الأغلبية الديمقراطية على تشريع "قانون رفع الأجور" اليوم الخميس، بأغلبية 231 صوتاً مقابل 199 معارضاً له.

ولكن اعترض معظم النواب الجمهوريين على التشريع، ما يشير إلى صعوبة موافقة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للكونجرس) على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.

وقالت نانسي بولوسي رئيسة مجلس النواب عبر مؤتمر صحفي: "العمال الأمريكيين يستحقون زيادة الأجور، الأمر كله يتعلق بالعائلات".

وفي الوقت الحالي يبلغ الحد الأدنى للأجور الفيدرالية مستوى 7.5 دولار في الساعة، ولكن هناك عدد من الولايات والمدن تمتلك معدلات أعلى.

وهذا التشريع ولأول مرة سيدفع للعمال المهرة نفس الأجور التي يحصل عليها غيره مما يزيد من رواتبهم إلى 15 دولارًا في الساعة أيضًا.

مباشر (اقتصاد)

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