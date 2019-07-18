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التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران تقود الأسواق العالمية اليوم
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:08 مساءً
محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس"
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:08 مساءً
حادث قتل جماعي.. مقتل 33 ياباني داخل ستوديو للكارتون .. عمرو اديب: حكاية من الغرائب
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:00 مساءً
المواطن المصري المعتدي عليه بالطائرة الرومانية (حسن سلامة) يحكي تفاصيل الأزمة داخل اطائرة
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:00 مساءً
عمرو أديب: شكراً لكل القائمين على تنظيم البطولة.. لم نحصل على الكأس ولكن كسبنا احترام العالم
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:00 مساءً
محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال
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الجمعة 19 يوليو 2019 10:40 مساءً
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية
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الجمعة 19 يوليو 2019 10:40 مساءً
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق
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الجمعة 19 يوليو 2019 10:38 مساءً
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري
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الجمعة 19 يوليو 2019 10:32 مساءً
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة
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الجمعة 19 يوليو 2019 10:28 مساءً
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د. وليد رشاد تدخل الأهل وسع الخلافات بين الزوجين والحل ان الاهل يخرجوا بره دائره المشاكل يبنهم
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DMC
الخميس 18 يوليو 2019 07:41 مساءً
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