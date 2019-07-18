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نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث بالسعودية.. اليوم

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الرياض- مباشر: شهدت المملكة العربية ، عدد من الأخبار والأحداث الهامة اليوم الخميس، يرصدها "مباشر" كالتالي:

3 جهات سعودية تتعاون لإصدار تراخيص مشاريع "الإسكان" بـ10 أيام

وحدات سكنية بالمملكة العربية السعودية

 

الأسهم السعودية ترتفع 0.73% في أسبوع..وسط قفزة بالسيولة

متداول أمام شاشة تعرض الأسهم السعودية

 

أسواق الإمارات والبحرين ترتفع وسط تراجع باقي بورصات الخليج

شاشات تداول بأسواق الأسهم الإماراتية

 

هيئة الصادرات السعودية توقع اتفاقيتين لدعم المصدرين

جانب من توقيع الاتفاقية

 

التفاصيل الكاملة لاختتام صندوق النقد مشاورات المادة الرابعة مع السعودية

صندوق النقد الدولي

 

الشؤون البلدية السعودية تستكمل حدائق الملك عبدالله بـ1.6 مليار ريال

جانب من توقيع العقد

 

عقد القوات الجوية يقود"الكثيري القابضة" لتحقيق نمو بصافي أرباحها الفصلية

شركة الكثيري القابضة

 

"أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد.. والأثر المالي بالربع الثاني 2020

مقر تابع للشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)

 

"أسواق المزرعة" تجدد اتفاقية تمويل مع "الإنماء" بـ130 مليون ريال

مقر تابع لشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)

 

سوق الأسهم السعودية يوقف مكاسبه ويتراجع بعد 8 ارتفاعات

متعاملون بسوق الأسهم السعودية

 

أسعار البيع تهبط بأرباح "ينساب" 61.5% في الربع الثاني

مقر تابع لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

 

فيديو وصور.. وصول أولى رحلات الحجاج القادمين بحراً

جانب من وصول أول سفينة حجاج بحراً

 

مسؤول: الإسكان السعودية تعمل على تطوير 250 مليون متر مربع

أراض سكنية تابعة لوزارة الإسكان السعودية

مباشر (اقتصاد)

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