نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث بالسعودية.. اليوم

الرياض- مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية، عدد من الأخبار والأحداث الهامة اليوم الخميس، يرصدها "مباشر" كالتالي:

3 جهات سعودية تتعاون لإصدار تراخيص مشاريع "الإسكان" بـ10 أيام

الأسهم السعودية ترتفع 0.73% في أسبوع..وسط قفزة بالسيولة

أسواق الإمارات والبحرين ترتفع وسط تراجع باقي بورصات الخليج

هيئة الصادرات السعودية توقع اتفاقيتين لدعم المصدرين

التفاصيل الكاملة لاختتام صندوق النقد مشاورات المادة الرابعة مع السعودية

الشؤون البلدية السعودية تستكمل حدائق الملك عبدالله بـ1.6 مليار ريال

عقد القوات الجوية يقود"الكثيري القابضة" لتحقيق نمو بصافي أرباحها الفصلية

"أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد.. والأثر المالي بالربع الثاني 2020

"أسواق المزرعة" تجدد اتفاقية تمويل مع "الإنماء" بـ130 مليون ريال

سوق الأسهم السعودية يوقف مكاسبه ويتراجع بعد 8 ارتفاعات

أسعار البيع تهبط بأرباح "ينساب" 61.5% في الربع الثاني

فيديو وصور.. وصول أولى رحلات الحجاج القادمين بحراً

مسؤول: الإسكان السعودية تعمل على تطوير 250 مليون متر مربع