إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية وتهمتها بالتهريب

مباشر: أفادت تقارير إعلامية أن قوات الحرس الثوري الإيراني استولت على ناقلة نفط أجنبية متهمة بتهريب النفط.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني اليوم الخميس، إن ناقلة النفط تم اعتراضها جنوب جزيرة "لاراك" في مضيق هرمز يوم الأحد الماضي.

ولم يحدد التلفزيون الايراني الرسمي السفينة المضبوطة أو جنسيات الطاقم لكنه قال إن ناقلة النفط كان على متنها 12 من أفراد الطاقم الأجنبي وشاركت في تهريب نحو مليون لتر (264 ألف جالون) من الوقود من المهربين الإيرانيين إلى العملاء الأجانب.

وتأتي عملية الاستيلاء على ناقلة النفط بعد أن اعترضت بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، مشيرةً إلى إنها ستسهل الإفراج عن الناقلة إذا استطاعت إيران تقديم ضمانات بأنها لن تخرق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الشحنات إلى سوريا.

وقامت إيران مؤخرًا بزيادة إنتاج اليورانيوم وتخصيبه على حدود اتفاقها النووي لعام 2015، في محاولة لممارسة المزيد من الضغط على أوروبا لتقديم شروط أفضل لها والسماح لها ببيع نفطها الخام في الخارج.