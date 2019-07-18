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صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لعجز الميزانية السعودية هذا العام

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وقال صندوق النقد في بيان، اليوم الخميس، إن الترسيخ المالي يبقى عاملا رئيسيا وفقا لـ"رويترز".

© Photo / Pixabay/Maklay62

وعانى الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، في الأعوام القليلة الماضية بسبب انخفاض النفط وإجراءات تقشفية تهدف إلى خفض عجز ضخم في الميزانية.

وفي 2017، انكمش المملكة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل ذلك بحوالي عشر سنوات، لكنه نما العام الماضي بنسبة 2.2 بالمئة مدعوما بنمو قوي للقطاع النفطي.

وساعدت زيادة في الإنفاق الحكومي هذا العام القطاع غير النفطي في المملكة، حيث قالت الشهر الماضي إن القطاع نما بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الأول. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.9 بالمئة في 2019.

وقال صندوق النقد إن مجمل النمو من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.9 بالمئة، مؤكدا تقديراته السابقة، مع تأثر الاقتصاد السعودي بتخفيضات في إنتاج النفط تقودها منظمة أوبك.

SputnikNews

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