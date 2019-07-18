3 جهات سعودية تتعاون لإصدار تراخيص مشاريع "الإسكان" بـ10 أيام

الرياض- مباشر: عقدت اليوم الخميس، 3 جهات حكومية سعودية متمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، اجتماعا مشتركاً لتحديد آلية الإسراع في إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان الحكومية.

وتم الاتفاق وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، على عدد من البنود من بينها أن تتولى أمانات المناطق التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار تراخيص البناء لمشاريع وزارة الإسكان خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل.

وتم الاتفاق بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، كما يتم تطبيق هذا المحضر على جميع مشاريع وزارة الإسكان الحكومية، بما فيها من فلل ووحدات سكنية وأي مبانٍ أو منشآت أخرى، ويعد كود البناء السعودي هو المرجعية لجميع الأعمال المطلوب تنفيذها.

ووفقاً للآلية التي تم تحديدها في محضر الاجتماع، فإن وزارة الإسكان تقوم بتزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية بقائمة مفصلة لبيانات مشاريعها الحكومية، تتضمن مواقعها ومخططاتها المعتمدة، ويتم تحديثها بشكل دوري.

وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية في المقابل بإبلاغ كل أمانة تقع تلك المشاريع في نطاقها لتطبيق هذه الآلية، والعمل على تسهيل أعمال ومخططات الوزارة.

وتشير الآلية إلى أن تقوم الأمانة المختصة بالالتزام بإصدار تراخيص البناء خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، والالتزامات بالاشتراطات، بما في ذلك متطلبات السلامة والحماية من الحريق الواردة في كود البناء السعودي.

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