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مشتريات الأجانب للمنازل الأمريكية تسجل أدنى مستوى منذ 2013

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من: أحمد شوقي

مباشر: انخفضت مشتريات الأجانب من العقارات السكنية في الولايات المتحدة بنسبة 36 بالمائة لتسجل أدنى مستوى منذ 2013.

وفقًا للمسح السنوي للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، والصادر أمس الأربعاء، أنفق المشترون الأجانب 77.9 مليار دولار على شراء المنازل في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في 31 مارس/أذار الماضي، بانخفاض عن 121 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضافت البيانات أن مشتري المنازل من غير المقيمين أنفقوا 33.2 مليار دولار بينما اشترى الوافدون الجدد 44.7 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن تباطؤ الاقتصاديات خارج الولايات المتحدة وقوة الدولار بالإضافة إلى الخطاب العدائي من البيت الأبيض ضد المهاجرين أدى إلى تراجع الطلب على المنازل الأمريكية.

وبلغت مشتريات المشترين الأجانب للعقارات الأمريكية ذروتها في فترة الـ12 شهراً المنتهية في مارس/أذار من عام 2017، عند 153 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الصينيين شكلوا أكبر شريحة من المشترين الأجانب للمنازل الأمريكية، على الرغم من انخفاض المشتريات التي بلغت 13.4 مليار دولار بنسبة 56 بالمائة عن العام السابق، وذلك بفعل ضعف الاقتصاد والقيود الحكومية على الاستثمارات الخارجية.

وجاء في المركز الثاني بعد الصين كل من كندا والهند والمملكة المتحدة والمكسيك على الترتيب.

وذكرت البيانات أن ولاية "فلوريدا" كانت أهم الوجهات حيث تمثل 20 بالمائة من المشتريات الأجنبية، تليها كاليفورنيا وتكساس وأريزونا ونيوجيرزي على التوالي.

مباشر (اقتصاد)

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