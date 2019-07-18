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الأسهم السعودية ترتفع 0.73% في أسبوع..وسط قفزة بالسيولة

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الأسهم السعودية ترتفع 0.73% في أسبوع..وسط قفزة بالسيولة الأسهم السعودية ترتفع 0.73% في أسبوع..وسط قفزة بالسيولة

الرياض- مباشر:أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي، نهاية الأسبوع الجاري، على ارتفاع 0.73 بالمائة تعادل 65.60 نقطة، ليصل لمستوى 9033.83 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم السوق الرئيسي بنحو 27.42 مليار ريال (7.31 مليار دولار)، لتصل إلى 2.134 تريليون ريال (569.26 مليار دولار)، مقارنة مع الأسبوع السابق بقيمة 2.107 تريليون ريال (561.94  مليار دولار).

وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع بنسبة 21.44 بالمائة لتصل إلى 17.19 مليار ريال ، مقارنة مع الأسبوع السابق عند 14.16 مليار ريال.

وارتفع إجمالي كميات التداول خلال الأسبوع بنحو 4.74 بالمائة لتصل إلى 621.290 مليون سهم، مقارنة مع 593.150 مليون سهم تداولات الأسبوع السابق.

وارتفع أداء 16 قطاع  تصدرها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.23 بالمائة، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 4.41 بالمائة.

وتباين أداء القطاعات القيادية بارتفاع الاتصالات 3.8 بالمائة، والمواد الأساسية 1.13 بالمائة، بينما تراجع البنوك 0.08 بالمائة.

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