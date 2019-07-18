أسواق الإمارات والبحرين ترتفع وسط تراجع باقي بورصات الخليج

الرياض- مباشر: سجلت أغلب بورصات الخليج تراجعاً بنهاية تعاملات اليوم الخميس، فيما عدا الأسواق الإماراتية والتي سجلت ارتفاعات تاريخية اليوم مدفوعة بالنتائج المالية لقطاع البنوك.

وتصدر ارتفاعات أسواق الخليج اليوم سوق أبوظبي، ليقفز بنسبة 2.78 بالمائة، بما يُوازي 140.92 نقطة، ليصل لمستوى 5218.13 نقطة بسيولة قدرها 416.289 مليون دينار.

وحل ثانياً، سوق دبي المالي الذي سجل أعلى مكاسب له منذ نهاية الشهر الماضي مع تزايد عمليات الشراء الانتقائي على الأسهم وسط التفاؤل بشأن النتائج النصفية، ليقفز بنسبة 1.73 بالمائة، بما يُوازي 46.89 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 2762.98 نقطة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.21 بالمائة، بما يُعادل 3.22 نقطة لينهي عندي مستوي 1538.71 بنهاية الخميس، مقارنة بـ 1535.48 نقطة في جلسة الأمس.

بورصة قطر اكبر الخاسرين

وفي المقابل هبطت بورصة قطر لتتصدر الأسواق الأكثر تراجعاً عند إغلاق تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بتراجع 6 قطاعات، وانخفاض بالتداولات، لينخفض المؤشر العام بنسبة 1.04 بالمائة ليصل إلى النقطة 10503.10، فاقداً 110.43 نقطة عن مستويات أمس الأربعاء.

تاسي يتراجع بعد 8 ارتفاعات

وجاء ثانيا سوق الأسهم السعودية بين التراجعات وأنهى تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجع بعد ارتفاع استمر لـ8 جلسات على التوالي بنسبة 0.46 بالمائة ليفقد 41.72 نقطة ليقفل عند مستوى 9033.83 نقطة.

وجرى التعامل على 131.202 مليون سهم فيما بلغت قيمة التداولات 3.5 مليار ريال، مقارنة مع 3.745 مليار ريال بالجلسة السابقة.

المؤشرات الكويتية

وأنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الخميس على تباين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 0.17 بالمائة، فيما تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.2 و 0.33 بالمائة على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة اليوم 19.4 بالمائة لتصل إلى 27.69 مليون دينار مقابل 34.35 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 28.3 بالمائة إلى 153.58 مليون سهم مقابل 214.24 مليون سهم بجلسة الأربعاء.

سوق مسقط

وتراجع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01 بالمائة لمستوى 3747.69 نقطة، خاسراً 0.34 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأربعاء.

وتأثر المؤشر العام، بقطاع الخدمات المتراجع وحيداً اليوم بنسبة 0.33 بالمائة؛ مع تراجع سهم الجزيرة للخدمات 4.17 بالمائة، وتراجع السوادي للطاقة 2.6 بالمائة.

وتوقع محللون أن تواصل الأسواق الخليجية الأداء المتباين في جلسة اليوم الخميس ومطلع الأسبوع المقبل وسط تزايد المخاوف من التطورات بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أثرت سلباً على الأسواق العالمية.

وقالت منى مصطفى المحللة الفنية عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن متابعة تأثير الحرب التجارية على أرباح الشركات الكبرى بالعالم ومن ثم تأثيرها على الشركات المدرجة غير المباشر هو ما يؤثر على المستثمرين حالياً.

وأوضحت أن بورصات الخليج شهدت خلال التعاملات الأسبوعية تذبذباً قوياً في أدائها نتيجة لوصول المؤشرات لمستويات قمة انتظاراً لتكوين بعض من النماذج فنية الإيجابية لتدفعها بعد ذلك لنقاط مقاومة هامة لاستكمال اتجاهها الصاعد.

ورجحت أن تستمر الأسواق في مسارها الصاعد إذا تجاوزت المستويات الحالية فنياً مع تزايد الأخبار الاقتصادية التي يهتم بها المستثمر ويتابعها عن كثب، وأبرزها تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي بكل دولة ولا سيما بالسعودية أكبر اقتصاد بالمنطقة.

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