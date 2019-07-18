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محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع خسائر قطاع التكنولوجيا

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محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع خسائر قطاع التكنولوجيا محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع خسائر قطاع التكنولوجيا

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة قطاع التكنولوجيا، ومع انعدام حالة اليقين التجاري.

وقادت أسهم شركات القطاع التكنولوجي الخسائر وذلك بنحو 1.4 بالمائة، في حين ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.8 بالمائة.

ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع خسائر البورصة الأمريكية خلال التعاملات وسط استمرار الإفصاح عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الثاني من العام الجاري.

كما أن المخاوف التجارية تطارد المستثمرين بعدما كشفت تقارير صحفية صادرة عن "وول ستريت جورنال" أن المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم طريق مسدود بسبب القيود المطبقة على شركة "هواوي" الصينية.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 386.8 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.9 بالمائة عند 12227.8 نقطة.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.6 بالمائة مُسجلاً 7493.09 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4 بالمائة عند 5550.5 نقطة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1225 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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