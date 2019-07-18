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محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لأكثر من 3%

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محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لأكثر من 3% محدث.. أسعار النفط تُعمق خسائرها لأكثر من 3%

مباشر: عمقت  النفط خسائرها لأكثر من 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف من نقص الطلب وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية.

ويأتي هبوط الخام الأمريكي مع المخاوف التجارية بين الصين والولايات المتحدة في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد بأن واشنطن أمامها طريق طويل لعقد صفقة مع بكين، بالإضافة إلى تراجع الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ خلال التعاملات مع نتائج الأعمال المتباينة.

في حين ذكرت إيران أنها استولت على ناقلة نفط في خليج عمان مع تزايد التوترات بين طهران والغرب في الفترة الأخيرة.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس تراجع الإنتاج في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو/تموز بمقدار 300 ألف برميل يومياً إلى 12 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات فسجلت انخفاض خلال نفس الفترة بمقدار 3.1 مليون برميل، ولكنها مستويات أقل من التقديرات عند 3.6 مليون برميل.

وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 2.9 بالمائة إلى 61.79 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 64.46 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنحو 3.3 بالمائة ليصل إلى 54.89 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند 57.32 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وسجل الخام الأمريكي أمس أقل تسوية منذ 2 يوليو/تموز الجاري، حيث تراجع بنحو 1.5 بالمائة إلى 56.78 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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