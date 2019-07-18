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جنوب أفريقيا تخفض معدل الفائدة مع ضعف الاقتصاد

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جنوب أفريقيا تخفض معدل الفائدة مع ضعف الاقتصاد جنوب أفريقيا تخفض معدل الفائدة مع ضعف الاقتصاد

مباشر: قرر البنك المركزي في جنوب أفريقيا خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما خفض تقديرات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.

وقال البنك المركزي الجنوب أفريقي في بيان اليوم الخميس، إنه خفض معدل الفائدة بنحو 0.25 بالمائة لتصل إلى مستوى 6.5 بالمائة.

وأوضح محافظ البنك "ليستجا كانجوياجو" أن صناع السياسة النقدية وافقوا على خفض الفائدة مع عدم اليقين بشأن جنوب أفريقيا الذي انكمش في الربع الأول بنحو 3.2 بالمائة.

وخفض البنك المركزي تقديرات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 0.6 بالمائة مقارنة مع 1 بالمائة في التوقعات السابقة، لكنه ثبت نظرته للنمو في العام المقبل عند 1.8 بالمائة.

كما خفض البنك توقعات التضخم عند 4.4 بالمائة خلال 2019، مقارنة مع تقديرات سابقة عند 4.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الراند الجنوب أفريقي أمام الدولار نحو 0.8 بالمائة إلى 13.8962 راند.

مباشر (اقتصاد)

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