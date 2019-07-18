هيئة الصادرات السعودية توقع اتفاقيتين لدعم المصدرين

الرياض- مباشر: وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم الخميس، اتفاقيتين مع شركة لولو السعودية للأسواق الكبرى.

وقالت الهيئة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، إن الاتفاقيتان تعزز جهود الهيئة من أجل دعم المصدرين وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، بما يترجم رؤية المملكة 2030م وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 بالمائة إلى 50 بالمائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح بن شباب السلمي والمدير التنفيذي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى شهيم بوتيافيتيل كوتي لينجال.

وتهدف الاتفاقيتان بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى إلى تعزيز وزيادة الصادرات السعودية مما يدخل في مجال أنشطة الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، عبر منافذ البيع التابعة للشركة من خلال شركاتها المنتشرة دوليا.

وبحسب البيان تغطي الاتفاقية الأولى إدخال المنتجات السعودية عبر منافذ البيع التابعة للشركة حول العالم مثل الهند، ومصر، وماليزيا، وإندونيسيا، بالإضافة إلى دول الخليج العربي، مما يسهم في توسعة قاعدة منتجاتها وتنمية الصادرات السعودية.

وتغطي الاتفاقية الثانية تصدير المنتجات السعودية عبر شراء المنتجات من المصانع السعودية وتصديرها دولياً سواء تحت العلامة التجارية للمصنع أو علامة تجارية خاصة بشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى.

علماً بأن المنتجات المستهدفة للتصدير هي المنتجات ذات المنشأ السعودي، التي يتم إنتاجها من خلال المصانع والمعامل المرخصة في المملكة العربية السعودية، التي لديها شهادات تؤهلها للتصدير، وللشركة حق اعتماد أو رفض المنتجات وفق متطلبات الاستيراد بدولة الاستيراد.

وستقوم الهيئة كجزء من مهامها ومسؤوليتها في تعزيز وتنمية الصادرات السعودية بالسعي لتقديم الممكنات اللازمة للشركة وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها، كما تدعو المصدرين السعوديين سرعة التسجيل في الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك تمهيداً لإلحاقهم بالبرنامج وفق الآلية والضوابط المعتمدة في الاتفاقية.

وتعمل هيئة الصادرات السعودية على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب، وتسهم الهيئة في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، كما تقدم خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية.

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