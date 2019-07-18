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عمرو أديب: هو إحنا ليه هنجيب حسن شحاتة يدرب المنتخب؟!
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:28 مساءً
وزراء الطيران والأوقاف والري يحتفلون بإقلاع اول أفواج الحج من مطار القاهرة الدولي
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:14 مساءً
الجزائر بطل كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية في تاريخها عمرو أديب: مبروك.. فوز مستحق
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:14 مساءً
التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران تقود الأسواق العالمية اليوم
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:08 مساءً
محدث.. سهم "بوينج" يرتفع 4.5% مع تحمل تكاليف بسبب "737ماكس"
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:08 مساءً
حادث قتل جماعي.. مقتل 33 ياباني داخل ستوديو للكارتون .. عمرو اديب: حكاية من الغرائب
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:00 مساءً
المواطن المصري المعتدي عليه بالطائرة الرومانية (حسن سلامة) يحكي تفاصيل الأزمة داخل اطائرة
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:00 مساءً
عمرو أديب: شكراً لكل القائمين على تنظيم البطولة.. لم نحصل على الكأس ولكن كسبنا احترام العالم
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الجمعة 19 يوليو 2019 11:00 مساءً
محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال
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الجمعة 19 يوليو 2019 10:40 مساءً
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية
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الجمعة 19 يوليو 2019 10:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
انتقادات للمطرب المصري محمود العسيلي بعد رفضه التقاط أحد معجبيه صورة معه
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 18 يوليو 2019 06:25 مساءً
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بديع النصاري
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