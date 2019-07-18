بشراكة أمريكية.. البحرين تستضيف اجتماع خاص بأمن الملاحة البحرية

المنامة - مباشر: أكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين استعدادها لاستضافة اجتماع يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان صادر، اليوم الخميس، إن الاجتماع المزمع عقده بالفترة القادمة سيكون بالتعاون مع الولايات المتحدة والجمهورية البولندية، وبمشاركة أكثر من ٦٠ دولة.

ونوهت، إلى أن الاجتماع يأتي كإحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد بمدينة وارسو في شهر فبراير/شباط الماضي.

ويشار، إلى أن الاجتماع يقام في البحرين بالتزامن مع تصاعد التوترات في منطقة الخليج، مع تعرض 4 سفن للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية في مايو /أيار الماضي، فضلاً عن هجوم على ناقلتي نفط آخرتين في خليج عُمان.

وأكدت، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به مملكة البحرين للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإدراكًا منها للمخاطر التي تهدد المنطقة في ظل ممارسات إيران التي تشكل خطرًا كبيرًا على الملاحة البحرية والجوية.

وشددت وزارة الخارجية، على أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى بين العديد من دول العالم، للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم أجمع.

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