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سعر معدن النيكل يرتفع لأعلى مستوى في عام

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سعر معدن النيكل يرتفع لأعلى مستوى في عام سعر معدن النيكل يرتفع لأعلى مستوى في عام

مباشر: ارتفع سعر معدن النيكل لأعلى مستوى في عام خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع قوة الطلب، وزيادة التطلعات بالنسبة لعمليات تصنيع السيارات الكهربية.

وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لمعدن النيكل لتصل إلى مستوى 14902 دولار للطن.

وتلقت المعدن دعماً من مجموعة من العوامل من ضمنها الطلب القوي في الصين نتيجة زيادة إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ والذي يحتوي على كمية مرتفعة من النيكل حيث ارتفع بنحو 13 بالمائة على أساس سنوي في الشهر الماضي.

كما من المتوقع أن يكون معدن النيكل أحد أبرز المستفيدين من التحول نحو أنماط أنظف من الطاقة، حيث يعد المعدن مكون رئيسي في البطاريات المسؤولة عن شحن السيارات الكهربية، كما أنها ستصبح أكثر أهمية حينما يتحول مصنعي السيارات إلى التكنولوجيات التي تستخدم مزيد من المعدن.

وفيما صرح وزير التعدين في إندونيسيا اليوم بأن الدولة ستُجبر على تطبيق حظر على تصدير المعادن غير المجهزة بحلول 2022، وتعد إندونيسيا منتج أساسي لمعدن النيكل إلى جانب الفلبين.

مباشر (اقتصاد)

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